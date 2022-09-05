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Взрыв у посольства РФ в Кабуле. В России заподозрили "западный след"
05.09.2022 15:04 Ольга Белозерова

Взрыв у посольства РФ в Кабуле. В России заподозрили "западный след"

Первый заместитель главы международного комитета Совфеда России, генерал ФСБ Владимир Джабаров предположил, что взрыв у посольства РФ в Кабуле мог осуществить боевик, завербованный западными спецслужбами.

По мнению Джабарова, целью могло быть осложнение отношений между РФ и Афганистаном. Об этом сообщает РИА-Новости.

"Подавляющая часть афганского народа к нам хорошо относится. Скорее всего, это кто-то из тех террористических организаций, которые мы разгромили в других регионах, в той же Сирии, и они перебрались в Афганистан. Кто-то мог быть завербован западными спецслужбами на совершение такого деяния, чтобы осложнить отношения Москвы и Кабула", - объяснил Джабаров. 

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