



Взрыв у посольства РФ в Кабуле. В России заподозрили "западный след"

Первый заместитель главы международного комитета Совфеда России, генерал ФСБ Владимир Джабаров предположил, что взрыв у посольства РФ в Кабуле мог осуществить боевик, завербованный западными спецслужбами.



По мнению Джабарова, целью могло быть осложнение отношений между РФ и Афганистаном. Об этом сообщает РИА-Новости.



"Подавляющая часть афганского народа к нам хорошо относится. Скорее всего, это кто-то из тех террористических организаций, которые мы разгромили в других регионах, в той же Сирии, и они перебрались в Афганистан. Кто-то мог быть завербован западными спецслужбами на совершение такого деяния, чтобы осложнить отношения Москвы и Кабула", - объяснил Джабаров.