



Взрыв у двери дома репортера mako





Около 4 часов утра 20 сентября в жилом доме в Беэр-Шеве раздался громкий взрыв, потрясший тихий жилой район. В доме живет репортера mako по криминальным делам Шимон Иферган. Прибывшие на место происшествия полицейские и саперы обнаружили, взорвалось самодельное взрывное устройство, заложенное у входа в вестибюль здания. В результате взрыва было повреждено имущество, но пострадавших нет.



Это уже третий случай за год, когда преступники приходят к дому репортера с целью причинить ему вред и помешать выполнять свои обязанности.



В декабре прошлого года в качестве угрозы со стороны криминальных структур в адрес Ифергана, который в последние годы постоянно освещает случаи насилия на улицах Израиля в результате войн между преступниками, к двери его дома была подброшена шумовая граната. Через неделю на парковку у здания была брошена граната.



Полиция до сих пор не может выйти на тех, кто стоит за этим, несмотря на то, что существует видеозапись этого инцидента. Окружной прокурор Негева передал расследование полиции Рамат-Гана, которая предпочла закрыть дело.

