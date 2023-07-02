



Взрыв сирийской ракеты над Рахатом был слышен в Ха Шарон



Отголоски взрывов были слышны вчера вскоре после полуночи в центре страны и в Ха Шарон после запуска сирийцами зенитной ракеты по израильскому самолету. После этого израильские СМИ сообщили о падении фрагментов ракеты в Рахате по всему городу. Запущенная ракета, С-200, производства Советского Союза, предназначена для перехвата на средних и больших расстояниях. Учитывая физические размеры ракеты и множество необходимых систем поддержки в ракетной батарее, система характеризуется недостатком мобильности.



К каждой ракете прикреплены четыре ракетных ускорителя, работающих на твердом топливе. Военный комментатор газеты "Маарива" Таль Лев Рам на радио 103FM рассказал дополнительные подробности о ракете.



"То, что произошло вчера, - это атака, приписываемая сирийским ВВС", - сказал он в начале интервью. "Пропустить ее было невозможно, любой, кто не спал в это время, слышал этот толчок, на самом деле это была ракета С-200, которая была запущена по израильским самолетам, конечно, она не попала в самолет и продолжила полет в район Рахата, где были найдены ее обломки". Далее он продолжил: "С-200 - это ракеты, которые могут летать на большие расстояния. Напоминаю, что был инцидент, когда такая ракета чуть не долетела до Кипра, далеко в восточном Средиземноморье. Это очень зависит от углов стрельбы".