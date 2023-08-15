



Взрыв на заводе концерна Israel Military Industries в Рамат Ха-Шарон



Один человек получил тяжелые ранения в результате взрыва на промышленном предприятии в Рамат Ха-Шарон.



Сегодня , 16 августа, в результате взрыва на заводе Israel Military Industries в Рамат Ха-Шарон был тяжело ранен мужчина в возрасте 30 лет.



Еще два человека получили легкие ранения, жители города сообщили порталу 0404, что слышали взрыв и видели большую вспышку света в небе.



Утечки опасных веществ в результате взрыва не произошло..



Обстоятельства взрыва расследуются пожарной службой и полицией.

