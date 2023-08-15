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Взрыв на заводе концерна Israel Military Industries в Рамат Ха-Шарон
15.08.2023 06:45 Аркадий Бочаровский

Взрыв на заводе концерна Israel Military Industries в Рамат Ха-Шарон


Один человек получил тяжелые ранения в результате взрыва на промышленном предприятии в Рамат Ха-Шарон.

Сегодня , 16 августа, в результате взрыва на заводе Israel Military Industries в Рамат Ха-Шарон был тяжело ранен мужчина в возрасте 30 лет.

Еще два человека получили легкие ранения, жители  города сообщили порталу 0404, что слышали взрыв и видели большую вспышку света в небе.

Утечки опасных веществ в результате взрыва не произошло..

Обстоятельства взрыва расследуются пожарной службой и полицией.
 

 

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