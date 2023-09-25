



Взрыв на топливном складе на трассе Ханкенди-Аскеран: более 200 пострадавших

Вечером в понедельник, 25 сентября, в социальных сетях начала появляться информация о предполагаемом взрыве на складе с топливом рядом с трассой Ханкенди-Аскеран в Нагорном Карабахе. Местные СМИ сообщают о более чем 200 пострадавших, однако официального подтверждения этой информации пока нет.





Интересно, что в контексте этого инцидента, сегодня также стало известно, что правительство Азербайджана отправило поставки топлива для армянских жителей Карабаха. Автоколонны, принадлежащие государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), направились в регион Ханкенди по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди.

По данным азербайджанского ресурса "АА", 21 сентября в городе Евлах прошла встреча представителей армянских жителей Карабаха, на которой они просили обеспечить регион топливом и продовольствием. Администрация президента Азербайджана обещала отправить горюче-смазочные материалы в ближайшее время, в первую очередь для детских садов, скорой медицинской помощи и пожарной службы.



