



Взрыв на шахте в Турции: под завалами оказалось 87 человек

В районе Амасра турецкой провинции Бартын из-под завалов на каменноугольной шахте, где произошел взрыв, спасены 11 человек.



Как сообщает Habertürk, об этом журналистам сообщил глава муниципалитета Амасра Реджаи Чакыр.



По его словам, всего под завалами находились 87 человек, двое из них извлечены с травмами.



На место взрыва выехало большое количество пожарных и медиков, ведутся спасательные работы.



По неофициальной информации причиной взрыва стало возгорание трансформатора на нижних уровнях шахты.

