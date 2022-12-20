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Взрыв на российском газопроводе: трое погибших
20.12.2022 17:50 Евгения Маркова

Взрыв на российском газопроводе: трое погибших

Три человека погибли и один пострадал в результате взрыва на газопроводе в Чувашии. Спасатели сообщили, что причиной взрыва в Вурнарском районе Чувашии стала утечка на подземном участке газопровода.

Факельное горение газа на месте аварии на данный момент ликвидировано. Ремонт поврежденного участка газопровода Уренгой – Помары – Ужгород, по словам экс-замглавы МЧС России, может занять порядка трёх суток.

Повреждённая труба на сегодняшний день – единственная точка входа российского газа на Украину для транзита в Европу.

Тем временем, биржевые цены на газ в Европе ускорили рост,  приблизившись к $1250 за тысячу кубов.


 

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