



Взрыв на российском газопроводе: трое погибших

Три человека погибли и один пострадал в результате взрыва на газопроводе в Чувашии. Спасатели сообщили, что причиной взрыва в Вурнарском районе Чувашии стала утечка на подземном участке газопровода.



Факельное горение газа на месте аварии на данный момент ликвидировано. Ремонт поврежденного участка газопровода Уренгой – Помары – Ужгород, по словам экс-замглавы МЧС России, может занять порядка трёх суток.



Повреждённая труба на сегодняшний день – единственная точка входа российского газа на Украину для транзита в Европу.



Тем временем, биржевые цены на газ в Европе ускорили рост, приблизившись к $1250 за тысячу кубов.





