



Взрыв на российском газоконденсатном месторождении: погибли два человека ​​​​​​​

На газоконденсатном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе в России произошел взрыв газа, пишут росСМИ.



По данным следствия, 21 февраля 2023 года на одном из месторождений Тазовского района при проведении сварочных работ в цехе регенерации метанола произошел взрыв газовоздушной смеси. Двое рабочих погибли на месте взрыва. Еще один рабочий выжил, с травмами он доставлен в местную больницу.



Подробностей о повреждениях на месте взрыва и состоянии выжившего рабочего российские СМИ не сообщают.