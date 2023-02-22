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Взрыв на российском газоконденсатном месторождении: погибли два человека ​​​​​​​
22.02.2023 20:33 Евгения Маркова

Взрыв на российском газоконденсатном месторождении: погибли два человека ​​​​​​​

На газоконденсатном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе в России произошел взрыв газа, пишут росСМИ.

По данным следствия, 21 февраля 2023 года на одном из месторождений Тазовского района при проведении сварочных работ в цехе регенерации метанола произошел взрыв газовоздушной смеси. Двое рабочих погибли на месте взрыва. Еще один рабочий выжил, с травмами он доставлен в местную больницу.

Подробностей о повреждениях на месте взрыва и состоянии выжившего рабочего российские СМИ не сообщают.

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