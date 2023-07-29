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Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Самаре: новые подробности
29.07.2023 13:29 Алина Груднева

Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Самаре: новые подробности

На Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре, где 28 июля прогремел взрыв, было заложено в общей сложности три взрывных устройства, из которых два успели обезвредить.

По данным российских СМИ, по факту происшествия был задержан электрик, работающий на предприятии.

В ходе допроса подозреваемый якобы признался, что заложил три устройства и покинул здание. Все они должны были сдетонировать через какое-то время, но одно СВУ по непонятной причине сработало раньше.

Уточняется, что мужчина заложил взрывные устройства в знак протеста против войны в Украине.

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