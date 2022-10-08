



Взрыв на Крымском мосту: владелец фуры записал обращение

Владелец фуры, которая предположительно взорвалась на Крымском мосту, что привело к разрушениям, записал видеообращение, в котором опроверг свою причастность к инциденту.



Видео с заявлением Самира Юсубова публикует Baza.



"Я, Самир Юсубов, никакого отношения к случившемуся на Крымском мосту не имею", - заявил он, отметив, что его машиной пользовался дядя.



По информации издания, Юсубов находится за границей. В домах его родных проходят обыски.



