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Взрыв на Крымском мосту: владелец фуры записал обращение
08.10.2022 17:21 Ольга Белозерова

Взрыв на Крымском мосту: владелец фуры записал обращение

Владелец фуры, которая предположительно взорвалась на Крымском мосту, что привело к разрушениям, записал видеообращение, в котором опроверг свою причастность к инциденту.

Видео с заявлением Самира Юсубова публикует Baza.

"Я, Самир Юсубов, никакого отношения к случившемуся на Крымском мосту не имею", - заявил он, отметив, что его машиной пользовался дядя. 

По информации издания, Юсубов находится за границей. В домах его родных проходят обыски. 

 

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