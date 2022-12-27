



Взрыв на иранском лакокрасочном заводе: пострадало не менее 50 человек

По данным иранского государственного СМИ Tasnim, в результате взрыва на заводе по производству красок в промышленной зоне Шахид Салими в иранском городе Тебриз в понедельник вечером пострадали по меньшей мере 50 человек.



Мохаммад Бакера Ханбар, генеральный директор кризисного управления провинции Восточный Азербайджан объяснил, что взрыв был вызван утечкой газа.



Пострадавшие доставлены в больницы, местные власти проводят расследование инцидента.



По данным Tasnim, в аварии пострадали 54 человека, 6 из которых Красный Полумесяц доставил в медицинские центры. 18 человек лечились амбулаторно на месте аварии.



Шахид Салими является крупнейшим промышленным районом на северо-западе Ирана и расположен в провинции Восточный Азербайджан. Здесь работает около 28 000 человек.