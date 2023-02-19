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Взрыв на фабрике фейерверков в Словении: один человек погиб
19.02.2023 05:50 Евгения Маркова

Взрыв на фабрике фейерверков в Словении: один человек погиб

В результате взрыва на предприятии по производству фейерверков в центральной части Словении по меньшей мере один человек погиб и двое получили серьезные ранения, сообщила полиция в пятницу.

Взрыв произошел незадолго до полудня в городе Вриника к юго-западу от столицы Словении Любляны. По словам официальных лиц, взрыв на производственной площадке вызвал пожар, который распространился на складские помещения на территории комплекса.

Пострадавшие получили ожоги и госпитализированы в местную больницу.

Полиция и пожарные оцепили территорию. По их словам, взрыв произошел на территории компании Hamex.

На своем веб-сайте Hamex позиционируется как производитель профессиональных фейерверков и дизайнер пиротехники.
 

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