



Взрыв на базе ЦАХАЛа: результаты предварительного расследования

Один солдат ЦАХАЛа был убит и трое получили ранения в результате взрыва гранаты в их комнате на военной базе Кфир, сообщил ЦАХАЛ в воскресенье утром, 15 января.



По данным ЦАХАЛа, граната была обнаружена во время учений погибшим впоследствии солдатом. Далее выяснилось, что он пронес гранату в свою комнату, нарушив правила, которые обязывали его сообщить о гранате своим командирам и не прикасаться к ней.



После взрыва в помещение прибыли медики для оказания помощи, констатировавшие смерть солдата, который принес гранату. Трое раненых были эвакуированы в госпиталь на вертолете после оказания им первой медицинской помощи на месте. Всего в помещении, где произошел взрыв, находилось семеро солдат.