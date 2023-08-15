



Взрыв на АЗС в Махачкале: возросло число жертв

Число погибших в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале, прогремевшего в ночь на 15 августа, возросло до 33 человек.



Министерство здравоохранения РФ сообщает о том, что среди жертв оказались трое детей.



"По данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, при взрыве на АЗС в городе Махачкала пострадали 80 человек. Погибли 33 человека, в том числе трое детей", — сообщает ведомство.



По словам источника Telegram-канала SHOT, мощность взрыва на АЗС оценили в 35 тонн в тротиловом эквиваленте. На заправке хранилось около 100 тонн селитры.



В связи с инцидентом, российский Генпрокуратур Игорь Краснов распорядился проверить законность размещения автозаправочных станций в Дагестане. Расследование ЧП в Махачкале продолжается.

