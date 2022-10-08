



Взрыв на АЗС в Ирландии: возросло количество жертв

Возросло количество погибших в результате взрыва, произошедшего на автозаправочной станции в деревне Креслоу в Ирландии.



Как сообщает The Irish Times, погибли 7 человек.



В полиции отметили, что поисковые работы продолжаются и количество жертв еще может вырасти.



Напомним, что взрыв произошел после обеда в пятницу на АЗС на окраине Креслоу. В результате взрыва была полностью разрушена станция и повреждена часть жилого дома за ней. Взрывная волна также выбила окна в соседних зданиях.

