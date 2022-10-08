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Взрыв на АЗС в Ирландии: возросло количество жертв
08.10.2022 17:54 Ольга Белозерова

Взрыв на АЗС в Ирландии: возросло количество жертв

Возросло количество погибших в результате взрыва, произошедшего на автозаправочной станции в деревне Креслоу в Ирландии.

Как сообщает The Irish Times, погибли 7 человек. 

В полиции отметили, что поисковые работы продолжаются и количество жертв еще может вырасти. 

Напомним, что взрыв произошел после обеда в пятницу на АЗС на окраине Креслоу. В результате взрыва была полностью разрушена станция и повреждена часть жилого дома за ней. Взрывная волна также выбила окна в соседних зданиях.
 

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