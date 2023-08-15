



Взрыв на автозаправке в Махачкале, 27 погибших

В районе поселка Новокули в Махачкале на АЗС произошел взрыв.



При взрыве АЗС в Махачкале погибло 27 человек, заявили в Центре медицины катастроф «Интерфаксу». Ранее сообщалось о пяти погибших. Число пострадавших при происшествии достигло 66 человек.



Во время взрыва двух цистерн на АЗС в Махачкале горящее топливо вместе со взрывной волной накрыло людей, которые находились в радиусе 50 метров и пришли посмотреть на горящий автосервис. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.



Именно этим объясняется большое число жертв и пострадавших в результате ЧП. Среди погибших есть дети.