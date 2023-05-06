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Взрыв машины Прилепина: новые подробности
06.05.2023 13:05 Алина Груднева

Взрыв машины Прилепина: новые подробности

Писатель и член партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин госпитализирован с травмами ног после подрыва его автомобиля в Нижегородской области.

Об этом сообщают российские СМИ.

"По ситуации с Захаром Прилепиным. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке", — сказал губернатор Нижегородской области.

Российские СМИ сообщают о том, что дочь Прилепина вышла из автомобиля за несколько минут до взрыва. Они направлялись в деревню Пионерское.

Ответственность за покушение на Прилепина взяла на себя организация "Атеш".
 

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