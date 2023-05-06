



Взрыв машины Прилепина: новые подробности

Писатель и член партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин госпитализирован с травмами ног после подрыва его автомобиля в Нижегородской области.



Об этом сообщают российские СМИ.



"По ситуации с Захаром Прилепиным. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке", — сказал губернатор Нижегородской области.



Российские СМИ сообщают о том, что дочь Прилепина вышла из автомобиля за несколько минут до взрыва. Они направлялись в деревню Пионерское.



Ответственность за покушение на Прилепина взяла на себя организация "Атеш".

