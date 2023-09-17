



Взрыв и пожар на российской нефтебазе: СМИ сообщают об атаке БПЛА – видео

В Орловской области России произошел пожар на нефтяной базе. Местные жители сообщают о взрыве перед началом пожара. Информация об инциденте появилась в местных телеграм-каналах.



Жители Орла заявили, что перед взрывом слышали звук пролета беспилотника. Позже представители МЧС РФ заявили, что пожар на нефтебазе уже потушен.

Губернатор Орловской области РФ Андрей Кличко заявил, что около четырех часов ночи по местному времени на территории города Орла "произошло падение беспилотного летательного аппарата".



"Он упал на нежилой объект в Железнодорожном районе. Место происшествия оцеплено, специальные службы проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под полным контролем", — написал чиновник в своем Telegram.