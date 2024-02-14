Новости » Происшествия
Взрыв и пожар на крупном газопроводе в Иране
14.02.2024 09:15 MIGnews.com

Взрыв и пожар на крупном газопроводе в Иране

Иран сообщает, что взрыв и пожар на главном газопроводе на западе страны ликвидируются. По некоторым данным, инцидент был назван террористическим актом, по другим - несчастным случаем.

О пострадавших в результате взрыва, который произошел около 1:50 утра по местному времени недалеко от города Боруджен в провинции Чахармахал и Бахтиари, не сообщается.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

В сообщении государственного новостного агентства ISNA приводятся слова чиновника, управляющего газопроводом, о том, что подача газа на большую часть страны не пострадала, хотя в районах, расположенных вблизи взрыва, газ был отключен.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы