



Взрыв и пожар на крупном газопроводе в Иране

Иран сообщает, что взрыв и пожар на главном газопроводе на западе страны ликвидируются. По некоторым данным, инцидент был назван террористическим актом, по другим - несчастным случаем.



О пострадавших в результате взрыва, который произошел около 1:50 утра по местному времени недалеко от города Боруджен в провинции Чахармахал и Бахтиари, не сообщается.



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В сообщении государственного новостного агентства ISNA приводятся слова чиновника, управляющего газопроводом, о том, что подача газа на большую часть страны не пострадала, хотя в районах, расположенных вблизи взрыва, газ был отключен.

