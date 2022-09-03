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Взрыв бомбы в Колумбии: погибли 8 полицейских
03.09.2022 06:43 Александр Юзовский

Взрыв бомбы в Колумбии: погибли 8 полицейских

В Колумбии неизвестные установили бомбу на одном из маршрутов полицейской машины в Сан-Луисе. В результате взрыва погибли восемь правоохранителей, о чем сообщил президент Колумбии Густаво Петр.

Глава государства выразил соболезнования семьям погибшим и заявил, что это происшествия - саботаж работы по установлению мира в стране

"Я категорически осуждаю нападение с использованием взрывных устройств, в результате которого погибли восемь полицейских в Сан-Луисе", - сказал Густаво Петр.

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