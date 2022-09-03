



Взрыв бомбы в Колумбии: погибли 8 полицейских

В Колумбии неизвестные установили бомбу на одном из маршрутов полицейской машины в Сан-Луисе. В результате взрыва погибли восемь правоохранителей, о чем сообщил президент Колумбии Густаво Петр.



Глава государства выразил соболезнования семьям погибшим и заявил, что это происшествия - саботаж работы по установлению мира в стране



"Я категорически осуждаю нападение с использованием взрывных устройств, в результате которого погибли восемь полицейских в Сан-Луисе", - сказал Густаво Петр.