



Взрыв бомбы в афганской школе: десятки погибших и раненых учеников

По меньшей мере 17 человек погибли и 26 получили ранения в результате взрыва бомбы в религиозной школе на севере Афганистана, пишет BBC.



Взрыв произошел в городе Айбак провинции Саманган, примерно в 200 км к северу от Кабула, когда люди уходили с молитвы.



По предварительным данным, большинство убитых — дети в возрасте от 9 до 15 лет.



Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение, а число погибших может увеличиться.



Врач местной больницы сказал, что большинство жертв были учениками школы. Он добавил, что некоторые пациенты с тяжелыми травмами были доставлены в более крупные больницы в Мазари-Шарифе примерно в 120 километрах от места взрыва, где им могут предоставить лучшее лечение.



Представитель министерства внутренних дел Абдул Нафи Таккур заявил, что силы безопасности талибов расследуют нападение, и пообещал "установить виновных и наказать их за их действия".