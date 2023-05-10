



Взрыв автомобиля в пригороде Дамаска: подробности

Пятеро сотрудников сирийской полиции были ранены в результате взрыва автомобиля на их участке в пригороде Барза столицы Дамаска в среду, сообщают государственные СМИ.



Раненые, в том числе один в звании офицера, доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщает агентство SANA со ссылкой на источник в полиции.



Расследование взрыва все еще продолжается, и не сообщается, была ли взрывчатка заложена в машине или нацелена на кого-то конкретного.