



Взрыв автомобиля в Акко: водитель в тяжелом состоянии

Мужчина лет тридцати тяжело ранен при взрыве автомобиля в Акко. Мощный взрыв прогремел в субботу днем, когда автомобиль ехал по улице на улице Шалом ха-Галиль, одной из центральных улиц города.



Раненый доставлен в больницу Наарии в критическом состоянии. В медицинском центре сообщили, что пострадавший введен в состояние медикаментозной комы и подключен к ИВЛ.



По предварительной версии, речь идет о покушении на криминальной почве. Личность пострадавшего не разглашается.



Молодой человек в возрасте около 20 лет пострадал в ходе взрыва автомобиля в Акко. Из медицинского центра в Нагарии сообщили, что пострадавший - в тяжелом состоянии, он введен в состояние искусственной комы и подключен к ИВЛ.

на улице Шалом ха-Галиль