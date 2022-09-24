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Взрыв автомобиля в Акко: водитель в тяжелом состоянии
24.09.2022 17:59 Евгения Маркова

Взрыв автомобиля в Акко: водитель в тяжелом состоянии

Мужчина лет тридцати тяжело ранен при взрыве автомобиля в Акко. Мощный взрыв прогремел в субботу днем, когда автомобиль ехал по улице на улице Шалом ха-Галиль, одной из центральных улиц города. 

Раненый доставлен в больницу Наарии в критическом состоянии. В медицинском центре сообщили, что пострадавший введен в состояние медикаментозной комы и подключен к ИВЛ.

По предварительной версии, речь идет о покушении на криминальной почве.  Личность пострадавшего не разглашается.

Молодой человек в возрасте около 20 лет пострадал в ходе взрыва автомобиля в Акко. Из медицинского центра в Нагарии сообщили, что пострадавший - в тяжелом состоянии, он введен в состояние искусственной комы и подключен к ИВЛ.
на улице Шалом ха-Галиль

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