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Взрыв авто в Мелитополе: пострадали двое ФСБшников
23.12.2022 16:04 Mignews.com

Взрыв авто в Мелитополе: пострадали двое ФСБшников

В Мелитополе 23 декабря подорвали двух сотрудников ФСБ РФ.

Днем, в пятницу, в городе раздался громкий взрыв.

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, взорван автомобиль, которым пользовались россияне.

Один из пострадавших находится в критическом состоянии, второй – в тяжелом. 

По словам источника "РИА Мелитополь", в загоревшемся белом  Renault Duster, были два сотрудника ФСБ "не славянской внешности". Накануне они посетили тренажерный зал в районе Кировского рынка. Уточняется, что оба они отличались тем, что оставляли машину подальше и шли пешком на тренировку. 

По предварительным данным, в результате взрыва одному из них оторвало ногу, второй почти сгорел заживо, потому что в машине заклинило дверь.
 

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