



Взрыв авто в Мелитополе: пострадали двое ФСБшников

В Мелитополе 23 декабря подорвали двух сотрудников ФСБ РФ.



Днем, в пятницу, в городе раздался громкий взрыв.



По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, взорван автомобиль, которым пользовались россияне.



Один из пострадавших находится в критическом состоянии, второй – в тяжелом.



По словам источника "РИА Мелитополь", в загоревшемся белом Renault Duster, были два сотрудника ФСБ "не славянской внешности". Накануне они посетили тренажерный зал в районе Кировского рынка. Уточняется, что оба они отличались тем, что оставляли машину подальше и шли пешком на тренировку.



По предварительным данным, в результате взрыва одному из них оторвало ногу, второй почти сгорел заживо, потому что в машине заклинило дверь.

