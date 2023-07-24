



Взорвавшиеся в Москве беспилотники не долетели до здания МО РФ

Российские СМИ сообщают о целях удара беспилотниками в городе Москве.



Беспилотники не просто пролетели МКАД – они влетели в контур третьего транспортного кольца (ТТК). Более того, тот, что упал на Комсомольском проспекте, не долетел несколько сотен метров до здания Минобороны РФ.



Между тем военные и эксперты отмечают, что БПЛА могут долететь до Москвы как с территории России, так и с Украины. Гендиректор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в интервью НСН заявлял, что долететь до столицы с территории Украины с легкостью могут именно БПЛА самолетного типа. По его словам, системы ПВО не могут определить, вражеский ли это дрон, поэтому БПЛА не сбиваются сразу у границы.



«Раньше Подмосковья их не снимают, потому что сегодня ни силы ПВО, ни другие структуры не в состоянии отличить «хорошего» от «плохого». Летит машина, которая одинаково видна на радарах – и злоумышленник, и добросовестная машина. Должно быть оборудование на борту, которое позволяет идентифицировать воздушное судно. Это тоже не панацея, так как враг быстро мимикрирует, маскируется. Должны быть запросы кода, связь с пилотом. Тогда можно будет очень четко снимать все, что перелетает границу. Беспилотники облетают охранные территории, угрожающего полета нет, вот их не трогают. У нас хорошая система ПВО, но нужна комплексная система мер, а у нас только технические, только РЭБ, которая скоро будет очень малоэффективной», — говорил он.



Между тем, издание Аргументы и Факты сообщает о том, что полицейские задержали мужчину, который снимал здание Министерства обороны России через несколько минут после атаки украинских беспилотников.