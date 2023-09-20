



Взорваны два самолета и вертолет на правительственном аэродроме под Москвой

На аэродроме Чкаловский группа Следственного комитета РФ расследует диверсию, в результате которой 18 сентября 2023 года были существенно повреждены 2 самолета и 1 вертолет. Событие вызвало большой резонанс в высших военных коридорах – на аэродроме базируются правительственные самолеты, т.н. “самолеты судного дня” и самолеты-разведчики. Об этом сообщило 20 сентября Главное управление разведки Украины.



Неизвестными лицами на тщательно охраняемом аэродроме была заложена взрывчатка и взорваны самолеты АН-148 и ИЛ-20 (оба относятся к 354 авиаполку спецназначения), а также вертолет МИ-28Н, который до этого активно привлекался к сбитию ударных дронов в Московской области.



Повреждения самолетов не позволят рассчитывать на их быстрое восстановление. У вертолета взрывом повреждена хвостовая часть. Еще один АН-148, находившийся рядом с другими на стоянке, получил незначительные повреждения.



В РФ проводятся мероприятия по поиску диверсантов и ограничению распространения в СМИ информации о событии.



