



В РФ взорвался завод, круглосуточно производивший боеприпасы

Предприятие "Пермский пороховой завод" производит заряды к российским ракетам и с сентября работает круглосуточно. Это уже второй за последние месяцы пожар на предприятии.



По меньшей мере три человека погибли в результате пожара на территории "Пермского порохового завода", пишут росСМИ со ссылкой на единственную дежурную диспетчерскую службу города в воскресенье, 23 октября.



Еще один пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию в городскую больницу, сообщили на предприятии.



Пожар произошел накануне вечером в помещении производства пластмасс, площадь возгорания составляла 20 квадратных метров. Местные жители рассказали, что после пожара слышали взрыв. Это уже второй за последние месяцы пожар на предприятии, приведший к жертвам. В мае на заводе погибли три человека.



Остались без зарядов российские РСЗО "Град" и "Смерч", комплексы ПВО "Бук" и "С-300", подвесные ракеты "воздух-воздух" и крылатые ракеты Х-101 и Х-555, танки и САУ. Пермский пороховой завод - единственный производитель зарядов для указанных систем. Порох для стрелкового оружия (автоматов и пулемётов) тоже производился на ППЗ.



В сентябре военные предприятия в Перми, в том числе "Пермский пороховой завод", были переведены на круглосуточную работу в три смены, писали российские СМИ. Это решение было связано с выполнением гособоронзаказа после начала полномасштабной войны РФ против Украины.



По сообщениям российских пабликов, пожар и взрыв на заводе устроило собственное начальство вместе с партнёрами, чтобы скрыть миллиардные хищения: взрыв произошёл через пару часов после появления в Telegram сообщения ВЧК-ОГПУ о начале следствия против предприятия АНО "Комплексный инжиниринг", которое в 2018-2021 совместно с Пермским пороховым заводом распилило на госзаказах, более 9 млрд рублей.

