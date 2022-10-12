



Взорвалась во рту: в Димоне мужчина тяжело ранен электронной сигаретой

Утром 12 октября в Димоне 28-летний гражданин получил серьезные травмы после курения электронной сигареты, которая загорелась и взорвалась у него во рту.



Прибывшая на место происшествия команда MADA оказала медицинскую помощь молодому человеку - участнику автомобильных гонок на улице Ха Патиш в городе. Он был эвакуирован в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве с ожогами первой степени глаз и груди и ушибами рта.



"Мы увидели мужчину примерно 28 лет, лежащего на тропинке рядом с дорогой", - рассказали врачи скорой помощи. "Он был в полном сознании и страдал от ожога в груди и кровотечения на лице. Люди, которые были там, сказали нам, что он получил ранения от электронной сигареты, которая загорелась и взорвалась. Мы оказали ему первую помощь и эвакуировали его в больницу".