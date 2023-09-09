



Взломаны телефоны Яира Лапида и 14 членов фракции Еш Атид



12-й канал израильского ТВ сообщает о масштабном взломе мобильных телефонов членов Кнессета.



15 депутатов Кнессета от партии Еш Атид сообщили сегодня в субботу, 9 сентября, что их учетная запись в WhatsApp была заблокирована и они лишены доступа к ней. ШАБАК начал расследование инцидента, некоторым удалось вернуться в WhatsApp спустя более чем 3 часа.



Среди заблокированных депутатов - лидер оппозиции Яир Лапид, Мейрав Бен- Ари, Йоав Сегалович, Татьяна Мазарски, Мейрав Коэн, Рам Бен-Барак и бывший депутат Кнессета, кандидат в мэры Тель-Авива, Орна Барбивай.