



Взбесившийся мужчина напал на женщину-врача в Бейлинсон

Полиция арестовала 49-летнего жителя Рош ха-Аин по подозрению в нападении на женщину-врача в больнице Бейлинсон.



Правоохранители прибыли в медицинское учреждение после того, как поступило сообщение о дебоше мужчины в отделении неотложной помощи.



Выяснилось, что подозреваемый по неустановленной причине бросил во врача папку и поднос с едой.



Дебошира отправили на допрос в полицейский участок в Петах-Тикве, по итогом которого будет решаться вопрос о продлении срока его содержания под стражей.