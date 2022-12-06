Взбесившийся мужчина напал на женщину-врача в Бейлинсон
Полиция арестовала 49-летнего жителя Рош ха-Аин по подозрению в нападении на женщину-врача в больнице Бейлинсон.
Правоохранители прибыли в медицинское учреждение после того, как поступило сообщение о дебоше мужчины в отделении неотложной помощи.
Выяснилось, что подозреваемый по неустановленной причине бросил во врача папку и поднос с едой.
Дебошира отправили на допрос в полицейский участок в Петах-Тикве, по итогом которого будет решаться вопрос о продлении срока его содержания под стражей.