



Выжившую после покушения в Лоде девочку перевезли в безопасное место

Согласно сообщению, опубликованному во вторник, девочка, чья мать и сестра-близнец были застрелены в результате жестокого нападения в понедельник вечером в Лоде, потрясшего страну, будет перемещена в секретное место в целях ее безопасности.



Согласно сообщениям, Манар Хаджадж и ее 14-летние дочери Хадра и Марьям выгружали продукты из машины, когда нападавшие совершили серию выстрелов с близкого расстояния. В результате Манар и Хадра получили смертельные ранения, а попытавшаяся бежать Марьям была ранена в ногу.



Выжившую девочку доставили в медицинский центр Шамир, но впоследствии переместили в неразглашаемое место из-за опасений за ее жизнь.



Согласно сообщению газеты Haaretz, она останется там до тех пор, пока сложившаяся ситуация не будет рассмотрена судом, который определит, останется ли она под специальной защитой и каким образом.



Дальнейшие подробности текущего расследования запрещены к публикации по решению суда. Об арестах в полиции не сообщали.