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Выжившую после покушения в Лоде девочку перевезли в безопасное место
07.09.2022 15:38 Евгения Маркова

Выжившую после покушения в Лоде девочку перевезли в безопасное место

Согласно сообщению, опубликованному во вторник, девочка, чья мать и сестра-близнец были застрелены в результате жестокого нападения в понедельник вечером в Лоде, потрясшего страну, будет перемещена в секретное место в целях ее безопасности. 

Согласно сообщениям, Манар Хаджадж и ее 14-летние дочери Хадра и Марьям выгружали продукты из машины, когда нападавшие совершили серию выстрелов с близкого расстояния. В результате Манар и Хадра получили смертельные ранения, а попытавшаяся бежать Марьям была ранена в ногу.

Выжившую девочку доставили в медицинский центр Шамир, но впоследствии переместили в неразглашаемое место из-за опасений за ее жизнь.

Согласно сообщению газеты Haaretz, она останется там до тех пор, пока сложившаяся ситуация не будет рассмотрена судом, который определит, останется ли она под специальной защитой и каким образом.

Дальнейшие подробности текущего расследования запрещены к публикации по решению суда. Об арестах в полиции не сообщали.

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