



Выживший в Холокосте скончался перед церемонией в Яд Вашем

Переживший Холокост раввин Эфраим Мол скончался в четверг вечером после того, как потерял сознание перед церемонией Дня памяти жертв Холокоста в Яд Вашем в начале этой недели.



Мол, хабадский хасид, должен был прочитать на церемонии еврейскую траурную молитву, которую также читали по жертвам Холокоста. Но он пострадал от внутримозгового кровоизлияния и был госпитализирован всего за несколько часов до церемонии.



Похоронная процессия отправится в 11:00 от его дома.

