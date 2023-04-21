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Выживший в Холокосте скончался перед церемонией в Яд Вашем
21.04.2023 11:00 Ирина Демьянова

Выживший в Холокосте скончался перед церемонией в Яд Вашем

Переживший Холокост раввин Эфраим Мол скончался в четверг вечером после того, как потерял сознание перед церемонией Дня памяти жертв Холокоста в Яд Вашем в начале этой недели.

Мол, хабадский хасид, должен был прочитать на церемонии еврейскую траурную молитву, которую также читали по жертвам Холокоста. Но он пострадал от внутримозгового кровоизлияния и был госпитализирован всего за несколько часов до церемонии.

Похоронная процессия отправится в 11:00 от его дома.
 

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