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Выявлены две ракетные установки, из которых велся обстрел
06.04.2023 16:57 Алина Груднева

Выявлены две ракетные установки, из которых велся обстрел

Днем, 6 апреля, ливанская армия провела сканирование местности.

По данным местных СМИ, в результате военные обнаружили две ракетные установки, из которых совершался ракетный севера Израиля. Информация о задержаниях не поступала.

Тем временем, источники, как с ливанской, так и с израильской стороны утверждают, что к сегодняшней массированной атаке причастна палестинская группировка.

Источники, близкие к "Хизбалле", заверяют, что шиитская террористическая организация к обстрелу не причастна.

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