



Выявлены две ракетные установки, из которых велся обстрел

Днем, 6 апреля, ливанская армия провела сканирование местности.



По данным местных СМИ, в результате военные обнаружили две ракетные установки, из которых совершался ракетный севера Израиля. Информация о задержаниях не поступала.



Тем временем, источники, как с ливанской, так и с израильской стороны утверждают, что к сегодняшней массированной атаке причастна палестинская группировка.



Источники, близкие к "Хизбалле", заверяют, что шиитская террористическая организация к обстрелу не причастна.