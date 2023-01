Выявлены члены КСИР, причастные к покушению на израильского бизнесмена в Грузии

В понедельник были раскрыты члены КСИР, ответственные за неудавшееся покушение на израильского бизнесмена Ицика Моше в Грузии еще в ноябре, сообщает Iran International.



Хоссейн Рехбан, Мохаммад Реза Арабло, Мохсен Рафией Миандашти, Фархад Фашай и Али Файзипур были определены как члены 400-го отряда КСИР “Аль-Кудс” – подразделения, ответственного за неудавшийся террористический заговор против главы Объединенной торговой палаты Грузии.



Служба государственной безопасности Грузии объявила, что в сорванном ими покушении на Ицика Моше участвовала группа киллеров из Пакистана, связанных с “Аль-Каидой” и прибывших в Тбилиси для сбора данных о намеченной жертве.



Иранский КСИР уже много лет включает организацию убийств за границей в свою военную стратегию. В 2022 году в Турции были сорваны две попытки убийства израильских граждан, а израильский миллиардер Тедди Сагги был проинформирован израильскими властями о преследовании им иранскими убийцами на Кипре в 2021 году.



“Иран и до этого планировал теракты в Грузии, и это не первый случай, когда Моше стал мишенью”, – сообщила служба безопасности Грузии. “Связь между Ираном и “Аль-Каидой” не нова. Эта попытка теракта еще раз показывает тесную и многолетнюю связь между ними – в частности, использование Тегераном террористической организации для организации нападений на ни в чем не повинных мирных жителей”.



Посол Израиля в Тбилиси Адас Мейцад поблагодарила СГБ и власти Грузии за предотвращение покушения.



“Мы снова стали свидетелями того, что Иран продолжает свои попытки осуществления терактов не только на Ближнем Востоке, но и по всему миру, а теперь и здесь, в мирной Грузии”, – написала она.

