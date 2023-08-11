



Выведены из строя два трансформатора: В российской Калуге сгорела электростанция

В российском городе Калуга в пятницу, 11 августа, произошел пожар на электрической подстанции, расположенной на территории села Росва. Населенные пункты, присоединенные к ней, остались без света. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram.



“Сегодня утром в Калуге произошла вспышка на электрической подстанции на территории села Росва. Пожарные расчеты и аварийные службы работают на месте”, – рассказал он.



По словам губернатора, пострадавших нет. Населенные пункты, подключенные к подстанции, остались без электроэнергии. Позже губернатор сообщил, что пожар на подстанции был ликвидирован.



“Выведены из строя два трансформатора. Предварительная причина возгорания – попадание молнии”, – заявил он.