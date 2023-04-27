



Выстрелили в голову в упор: видео криминальной ликвидации в Холоне



Двое преступников в масках напали из засады и убили гангстера Лиора Гринберга на улице Наоми Шемер в Холоне. Согласно первым деталям расследования убийства, двое подошли к Гринбергу, достали пистолет и выстрелили ему в голову в упор. Смерть Гринберга была констатирована на месте парамедиками МАДА.



Убийцы сразу после этого скрылись с места преступления, а полицейские станции Аялон начали расследование обстоятельств убийства. Есть подозрение, что Гринберг, связанный с преступной организацией братьев Мосли, был убит в отместку за убийство Баруха Борохова, преступника, который считается протеже Эрана Хая и братьев Шона и Дина Ксантини.



Согласно подозрениям, за ликвидацией стоят наемные убийцы, связанные с главой преступной организации, находящимся в Дубае, Эраном Хая. Барух Борохов был убит в прошлый понедельник рано утром после того, как люди в масках ворвались в его квартиру в Ришон Ле Ционе и застрелили его в упор, когда в квартире вместе с ним находилась его девушка.



Гринберг, 50 лет, родом из Рамат Ха Шарон, в последние годы жил в Герцлии и считается преступным авторитетом, связанным с братьями Мосли.

