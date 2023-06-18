



Высшая степень риска. К спасателю, ранившему бандита в Бат-Яме приставили охрану

22-летний спасатель, тяжело ранивший известного преступника на пляже "Села" в Бат-Яме в прошлую пятницу, 15 июня, был определен полицией под "угрозой 6-го уровня" - самого высокого уровня риска, при котором он получает постоянную охрану, сообщает сайт Ynet.



Спасатель, тяжело ранивший угрожавшего ему преступника, был отпущен под домашний арест по просьбе полиции, которая приняла его версию, согласно которой он действовал в целях самообороны. В прошлую пятницу, 15 июня, он был доставлен в мировой суд Тель-Авива, где его отпустили вместо заключения под стражу. Мировой суд Тель-Авива наложил на публикацию личных данных спасателя и место его проживания строгий запрет, опасаясь, что ему могут причинить вред.



Источники в полиции, посвященные в детали, в беседе с Ynet заявили следующее: "Спасатель - обычный парень, который попал в ситуацию, когда преступник, которого он не знает и, по его словам, никогда не встречал, подошел к нему с чем-то, похожим на пистолет". Чиновники заявили, что, по версии спасателя, преступник угрожал ему, что придет его ликвидировать, и обвинил его в принадлежности к преступному клану.



Спасатель не имеет судимостей, и у него есть разрешение на оружие. По данным полиции, преступник прибыл в офис директора пляжа "Села" и угрожал газовым пистолетом спасателю, который только что заступил на дежурство на пляже. Спасатель был задержан для допроса, по окончании которого, его отпустили под домашний арест. После дачи показаний полиция посчитала, что он действовал в целях самообороны.