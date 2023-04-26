



Высокий риск: В Судане захвачена лаборатория с возбудителями кори и холеры

В городе Хартум, столице Судана, где продолжаются столкновения между регулярной армией и военизированной группировкой RSF, была захвачена лаборатория, где хранятся возбудители кори и холеры, а также другие опасные материалы, сообщает Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.



По словам представителя ВОЗ, произошедшее представляет “высокий риск биологической опасности”, поскольку технические специалисты не могут попасть в лабораторию, чтобы обеспечить надлежащее хранение опасных биологических материалов и веществ.



Какая именно сторона конфликта захватила научное учреждение, представитель ВОЗ не уточнил.



В Судане 15 апреля начался очередной военный переворот. Силы быстрого реагирования обвинили военных в попытке захвата власти. По данным ВОЗ, в результате столкновений уже погибли не менее 459 человек, еще более четырех тысяч получили ранения.