



Высадил дочь из машины за пять минут до взрыва: Прилепин рассказал о покушении

Писатель и политик Захар Прилепин опубликовал первый пост в своем Telegram-канале после покушения. По его словам, в момент взрыва 6 мая в Нижегородской области он находился за рулем автомобиля.



“В СМИ некоторая путаница. Мой водитель Саша ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом. Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги, один перелом открытый, и еще там что-то", – написал он.



Также он подтвердил, что высадил свою дочь из машины за пять минут до взрыва.



“Мне сообщили, что мины были две. Но этот тип испугался и сразу убежал после взрыва первой. Если б взорвал вторую, погибли бы все. Его поймали”, – добавил Прилепин.



Машина Захара Прилепина взорвалась 6 мая в Борском районе Нижегородской области. Водитель писателя Александр Шубин погиб. Раненого Прилепина с места взрыва перевезли на вертолете в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко, где ему сделали операцию. Утром 7 мая Прилепина вывели из медикаментозной комы.



По факту взрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. МИД РФ обвинил в произошедшем украинские спецслужбы и их “западных покровителей”. МВД отчиталось о задержании Александра Пермякова, подозреваемого в покушении на Прилепина. В СК заявляли, что тот дал признательные показания.