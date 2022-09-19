



Вырывали ногти: граждане Шри-Ланки четыре месяца провели в плену у россиян

В Харьковской области зафиксировано очередное преступление российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.



По данным следствия, граждане Шри-Ланки до начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины обучались в медицинском колледже в Купянске. В городе они проживали вместе со своими родственниками. Спасаясь от оккупации, в марте 2022 года семь граждан Шри-Ланки пешком пошли в Харьков, однако на пути их задержали российские военные.



Россияне отвезли иностранцев в агрегатный завод в Волчанске, разместили их в камеры и удерживали в течение 4 месяцев. Все это время российские военные издевались над людьми: вырывали им ногти, подвергали физическому и психологическому насилию.



Сотрудники прокуратуры и полиции обнаружили иностранцев 12 сентября, снабдили их жильем и питанием. Чугуевская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



