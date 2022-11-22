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Выплаты грантов демобилизованным солдатам ЦАХАЛа приостановлены
22.11.2022 10:50 Аркадий Бочаровский

Выплаты грантов демобилизованным солдатам ЦАХАЛа приостановлены

Из-за подозрения в мошенничестве, департамент по делам демобилизованных солдат при Министерстве обороны Израиля временно приостановил возможность использования гранта в интересах профессионального обучения. 

Подозрение возникло после того, как Почтовый банк получил множество просьб от демобилизованных использовать деньги гранта в различных учебных заведениях, где они вообще не учились. Предполагается, что мошенничество было совершено в обмен на получение комиссионных от демобилизованных солдат. Материалы были направлены для дальнейшего тщательного изучения
 

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