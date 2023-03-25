



Выпивал и бил: новые подробности зверского убийства в Кирьят-Ата

Подозреваемый в жестоком убийстве своей жены Адиси Албана в Кирьят-Ата дал показания полиции.



По данным Ynet, 39-летний местный житель ударил супругу после ссоры.



После этого он нанес 29-летней женщине множественные ножевые ранения по всему телу. По словам соседей, подозреваемый был не против выпить и приносил спиртные напитки домой.



Сегодня вечером, 25 марта, он предстанет перед окружным судом Хайфы, где будет рассматриваться вопрос о продлении срока его содержания под стражей.



Напомним, что вечером, 24 марта, была констатирована смерть 29-летней репатриантки из Эфиопии. Она скончалась от множественных ран задолго до прибытия медиков. Ее мужа задержали поздно вечером.