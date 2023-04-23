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23.04.2023 16:29 Аркадий Бочаровский

Вынужденная посадка рейса United Airlines из-за разбушевавшегося израильтянина


Драма на рейсе авиакомпании United Airlines, вылетевшем из Нью-Йорка в Израиль: израильский пассажир на борту самолета начал буянить и беспокоить члена экипажа, что привело к тому, что капитан был вынужден приземлиться  в Ньюарке, и это после того, как он уже пробыл в воздухе три часа.

Во время инцидента пассажира обязали сидеть на своем месте, но после того, как пилот понял, что это не помогает, и из опасений за безопасность членов экипажа, он принял решение вернуться в первоначальный пункт назначения.

И если бы этого было недостаточно -  в самолете, который был  пуст, находились члены семей погибших солдат, которые направлялись в Израиль для участия в церемониях, посвященных Дню Поминовения.

Экипаж самолета сообщил о случившемся в полицию Нью-Йорка, и как только самолет приземлился в аэропорту, израильского пассажира доставили на допрос.

Обратный рейс в Израиль был отложен, так как не было найдено взлетно-посадочной полосы для полета, и теперь  пассажиры вылетят в Израиль только ночью и, как ожидается, приземлятся в Израиле с опозданием примерно на 24 часа.

Компания объяснила, что решение вернуться в Нью-Йорк было принято из соображений безопасности из-за поведения пассажира, и что для пассажиров уже найден альтернативный рейс.

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