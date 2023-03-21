



Выдвинуто обвинение за применение слезоточивого газа против протестующих

Во вторник, 21 марта, 24-летнему жителю Ашкелона было предъявлено обвинение в нападении на демонстрантов против правовой реформы со слезоточивым газом во время акции в Тель-Авиве на прошлой неделе.



Об этом сообщил официальный представитель израильской полиции.



Согласно тексту обвинительного заключения, мужчина подъехал к демонстрантам и распылил слезоточивый газ из автомобиля, прежде чем уехать.



Его освободили из-под стражи под определенные условия. Также постановлено приостановить действие его водительских прав до завершения судебного разбирательства.

