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Выдвинуто обвинение за применение слезоточивого газа против протестующих
21.03.2023 16:37 Алина Груднева

Выдвинуто обвинение за применение слезоточивого газа против протестующих

Во вторник, 21 марта, 24-летнему жителю Ашкелона было предъявлено обвинение в нападении на демонстрантов против правовой реформы со слезоточивым газом во время акции в Тель-Авиве на прошлой неделе.

Об этом сообщил официальный представитель израильской полиции.

Согласно тексту обвинительного заключения, мужчина подъехал к демонстрантам и распылил слезоточивый газ из автомобиля, прежде чем уехать.

Его освободили из-под стражи под определенные условия. Также постановлено приостановить действие его водительских прав до завершения судебного разбирательства.
 

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