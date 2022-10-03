



Выдан ордер на арест экс-премьера Пакистана

Федеральный судья выдал ордер на арест бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана за то, что он якобы угрожал женщине-судье.

Об этом сообщает The Media Line.

Судья Рана Муджахид Рахим выдал ордер после того, как Хан не явился на слушание по делу об освобождении под залог. Бывшему премьер-министру предъявлены обвинения в неуважении к суду из-за угроз с его стороны служительница Фемиды Зебе Чаудхари во время митинга в Исламабаде.

Речь идет о демонстрации, прошедшей 20 августа, когда Хан выступил в парке Фатима Джинна в Исламабаде в поддержку начальника штаба доктора Шахбаза Гилла, арестованного за подстрекательство общественности против государственных институтов.

"Несмотря на то, что она знала, что Шахбаза Гилла пытали, почему его передали под стражу? Мы не пощадим и тебя", - сказал Хан судье.

В итоге, было возбуждено уголовное дело против бывшего премьер-министра по обвинению в разжигании ненависти. Его также обвинили в терроризме, но позже суд снял обвинение.

Хан должен был явиться в суд низшей инстанции для освобождения под залог. Когда он не явился на слушание, суд низшей инстанции выдал ордер на его арест.