



Заберите обратно: В США хотят депортировать принца Гарри

Американцы хотят, чтобы принц Гарри вернулся в Великобританию, заявил глава ведущего вашингтонского аналитического центра. Об этом пишет Independent.



Кевин Робертс, президент Фонда “Наследие”, помогает аналитическому центру в судебном иске по расследованию заявки Гарри на визу в США после того, как принц признался в употреблении наркотиков в своих мемуарах. На вопрос, следует ли депортировать Гарри после этих разоблачений, Робертс ответил: “Нам не нравится, что он находится в Америке, и мы бы хотели, чтобы он вернулся к вам или куда-то еще”.



“Думаю, мы, американцы, видим принца Гарри так же, как вы видите президента Байдена. Вы можете вернуть его”, – добавил он.



Фонд “Наследие”, крупнейший консервативный аналитический центр в США, потребовал обнародовать заявку Гарри на получение американской визы. Правительство США до сих пор отказывается сделать это, несмотря на запрос о свободе информации, но теперь суд примет решение об этом. Дело основывается на иммиграционном законодательстве США, в котором говорится, что любой иностранец, “определенный как наркоман”, классифицируется как “неприемлемый”.



Принц Гарри признался в своей автобиографии и в телеинтервью, рекламирующих ее, что в прошлом употреблял кокаин, каннабис и галлюциногенные грибы.



Робертс, в свою очередь, считает, что только “двум-трем процентам” американцев “нравится та чепуха, которую несут Гарри и Меган”.

