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Заберите обратно: В США хотят депортировать принца Гарри
23.05.2023 09:43 Наталья Богинская

Заберите обратно: В США хотят депортировать принца Гарри

Американцы хотят, чтобы принц Гарри вернулся в Великобританию, заявил глава ведущего вашингтонского аналитического центра. Об этом пишет Independent.

Кевин Робертс, президент Фонда “Наследие”, помогает аналитическому центру в судебном иске по расследованию заявки Гарри на визу в США после того, как принц признался в употреблении наркотиков в своих мемуарах. На вопрос, следует ли депортировать Гарри после этих разоблачений, Робертс ответил: “Нам не нравится, что он находится в Америке, и мы бы хотели, чтобы он вернулся к вам или куда-то еще”.

“Думаю, мы, американцы, видим принца Гарри так же, как вы видите президента Байдена. Вы можете вернуть его”, – добавил он.

Фонд “Наследие”, крупнейший консервативный аналитический центр в США, потребовал обнародовать заявку Гарри на получение американской визы. Правительство США до сих пор отказывается сделать это, несмотря на запрос о свободе информации, но теперь суд примет решение об этом. Дело основывается на иммиграционном законодательстве США, в котором говорится, что любой иностранец, “определенный как наркоман”, классифицируется как “неприемлемый”.

Принц Гарри признался в своей автобиографии  и в телеинтервью, рекламирующих ее, что в прошлом употреблял кокаин, каннабис и галлюциногенные грибы.

Робертс, в свою очередь,  считает, что только “двум-трем процентам” американцев “нравится та чепуха, которую несут Гарри и Меган”.
 

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