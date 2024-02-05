



ВВС уволила сотрудницу за антисемитские посты и отрицание Холокоста

Британская вещательная корпорация ВВС заявила, что уволила сотрудницу, которая попала под пристальное внимание за то, что публично делилась множеством антисемитских постов в Facebook.



"Соответствующий сотрудник больше не работает в ВВС", - сообщил The Telegraph представитель вещательной компании.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Доун Куэва, которая использует Facebook под именем Доун Лас Куэвас-Аллен, была старшим координатором расписания на BBC Three.



В течение нескольких лет Куэва пропагандировала в Facebook антисемитские теории заговора и отрицание Холокоста. Еще в 2014 году она называла Израиль "Исраэлем", евреев-ашкеназов - "ашкенази", а Холокост - "мнимым холокостом фальшивых евреев в Европе". В том же 2014 году Куэва назвала ВВС "критически настроенными вещателями".

