



ВВС сокращают часы обучения пилотов из-за неявки резервистов

Летная школа ВВС Израиля сократила летные часы для обучающихся пилотов из-за большого количества инструкторов-резервистов, которые приходят на службу. Об этом сообщает 12-й канал.



Многие пилоты-резервисты прекратили добровольно идти на армейскую службу в знак протеста против реформы судебной системы, которая, по их мнению, нанесет вред демократии.



Репортер Нир Двори говорит, что военные чиновники настаивают на том, что сокращение летных часов на одного пилота ограничено и на данный момент не наносит серьезного вреда тренировочному процессу.

