



ВВС Израиля сбили беспилотник, летевший над Газой

Военные заявили, что истребитель ВВС Израиля в понедельник сбил беспилотник, пролетавший над сектором Газа, добавив, что он не представлял угрозы.

ЦАХАЛ сообщил, что беспилотник “был идентифицирован в небе над Газой и все время находился под наблюдением ВВС, пока не был сбит”.



“Летательный аппарат не пересекал воздушное пространство Израиля и не представлял угрозы”, – заявили в ЦАХАЛе, не уточнив подробностей.



Это второй случай за последние недели, когда ЦАХАЛ сбил беспилотник над Газой. 22 марта Израиль использовал перехватчик “Железный купол”, чтобы сбить аналогичный аппарат.



Инцидент произошел на следующий день после того, как боевые вертолеты и самолеты ВВС сбили неопознанный самолет , который пересек воздушное пространство Израиля из Сирии, который, по мнению военных, был иранского происхождения. Примерно через час после этого вторжения сирийские СМИ сообщили о взрывах в аэропорту недалеко от столицы Дамаска, но не возложили вину на Израиль.



Напряженность на севере Израиля обострилась после серии авиаударов в Сирии, теракта, который, как считается, был совершен злоумышленником из Ливана, а также угроз между израильскими официальными лицами и Ираном.