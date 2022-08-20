



ВВС Индии спасли в горах гражданина Израиля

ВВС Индии спасли гражданина Израиля, страдающего горной болезнью.



Как сообщает Hindustan Times, вертолетная группа получила вызов об эвакуации из высокогорного лагеря Нималинг возле долины Марха.



"Ноам Гиль, гражданин Израиля, страдал острой горной болезнью и испытывал трудности с дыханием в высокогорной местности. Его уровень кислорода упал до 68%", - говорится в сообщении.



В связи с серьезностью ситуации, мужчину пришлось спасать. Спасатели добрались до места назначения за 45 минут, невзирая на турбулентность и сильный ветер. В то же время, израильтянин спускался вниз, и после непрерывных 30-минутных поисков его заметили в ущелье реки на дне долины.



Как сообщается, после напряженной и сложной операции гражданин Израиля был эвакуирован и доставлен в город Лех.